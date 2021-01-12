Одеса перемогла Дніпро у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Одеса перемогла вдома Дніпро в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.
Господарі поля виграли матч з рахунком 82:71.
Найпомітнішими в складі Одеси були Артамонов (15 очок), Носков (14 очок, 7 підбирань), Браун (10 очок, 12 підбирань).
Суперліга - Регулярний чемпіонат
12 січня
Одеса – Дніпро – 81:72 (20:16, 17:18, 18:18, 26:20)
Одеса: Артамонов 15, Носков 14о + 7пд, Кондраков 12о + 5пр, Блейлок 12, Прокопенко 11о + 5пд, Браун 10о + 12пд, Давидюк 7, Воєвода, Новіков.
Дніпро: Санон 20, Тимофеєнко 12о + 6пд, Бобров 9о + 8пд, Терел 8, Корнієнко 6о + 10пд, Кравцов 6, Шундель 5, Глєбов 4, Коломойський 2, Закурдаєв.
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