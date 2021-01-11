Будівельник впевнено обіграв Миколаїв у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Миколаїв у матчі регулярного чемпіонату Суперліги вдома поступився Будівельнику.
Кияни виграли матч з перевагою у 12 очок.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
11 січня
Миколаїв – Будівельник 80:92 (13:22, 21:18, 16:25, 30:27)
Миколаїв: Омоера 16 очок + 2 підбирань + 4 передач, Колтер 5 очок + 4 підбирань + 4 передач, Дубоненко 14 очок + 1 підбирань + 2 передач, Едріан 19 очок + 11 підбирань + 2 передач, Едж 7 очок + 2 підбирань, Конате 10 очок + 6 підбирань
Будівельник: Девое Ііі 28 очок + 8 підбирань + 6 передач, Анісімов 19 очок + 13 підбирань + 1 передач, Буртт 9 очок + 2 підбирань + 5 передач, Джонсон 16 очок + 6 підбирань + 2 передач, Кожемякін 6 очок + 1 підбирань
Раніше, Київ-Баскет програв Прометею.