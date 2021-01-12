НБА може зупинити регулярний чемпіонат через коронавірус

Ліга може призупинити чемпіонат

НБА розглядає варіант з перервою в 7-14 днів через зростання кількості позитивних результатів тестів на коронавірус серед представників ліги.

Про це повідомляє інсайдер Джейсон Дюмас.

Ліга все ж сподівається уникнути вимушеної паузи, але такий варіант обговорюється.

НБА, профспілка гравців і генеральні менеджери клубів раніше провели телефонну конференцію, на якій обговорили внесення поправок до протоколу з охорони здоров'я і безпеки.

Раніше, перенесли гру між Бостоном та Маямі.