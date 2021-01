Гра між Бостоном та Маямі перенесена

Сьогоднішній матч між Бостоном та Маямі перенесений на невизначену дату.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

Це сталося через те, що у Хіт не набралося восьми гравців, які могли б вийти на майданчик, через вимоги протоколу по коронавірусу.

Тест одного з гравців Хіт показав невизначений результат.

