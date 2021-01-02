Член Зали слави Вестфал пішов з життя у віці 70 років

Пол Вестфал є чемпіоном НБА у складі Бостона (1974)

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 січня, пішов з життя член Зали слави баскетболу Пол Вестфал.

Про це повідомляє пресслужба Фінікс.

Колишньому гравцю і тренеру було 70 років. У 2020 році у Вестфала був діагностований рак мозку.

Пол Вестфал є чемпіоном НБА у складі Бостона (1974), а також членом Зали слави (2019).

П'ять разів брав участь у Матчі всіх зірок як гравець і чотири рази був включений в символічну збірну за підсумками сезону.

У якості тренера Вестфал вивів Фінікс у фінальну серію ліги (1993) і двічі брав участь у Матчі всіх зірок (1993, 1995).

Нагадаємо, помер автор першого гола в історії ПСЖ.