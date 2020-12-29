Джерело - sport.ua.
Відомий український баскетболіст Олександр Кобець, якого в листопаді відрахували Черкаські Мавпи за підозрою в маніпулюванні результатами команди та участі в тоталізаторах, може перейти до Будівельника.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Справу 24-річного баскетболіста передали в комітет етики і чесної гри ФБУ.
Зараз Кобець проводить тренування з київським Будівельником. Чи підпише гравець контракт з киянами - невідомо.
Відзначимо, що в грудні Кобець перебрався в клуб Вищої ліги БІПА-СДЮСШОР (Одеса), де зіграв кілька матчів.