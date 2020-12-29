 Лень незабаром дебютує за Торонто | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лень незабаром дебютує за Торонто

Сьогодні 16:11 678 0
Олексій Лень зможе зіграти перший матч за Торонто у НБА
Лень незабаром дебютує за Торонто
#Торонто, #НБА, #Лень

Джерело - sport.ua.

Центровий Торонто Олексій Лень пропустив перші два матчі сезону. Баскетболіст здоровий, але тренер поки не довіряв йому час на паркеті.

Про це розповів американський журналіст Джош Левенберг.

Незабаром Лень дебютує за новий клуб. Джерело стверджує, що тренер Нік Нерс готовий випустити українця в грі проти Філадельфії, яка відбудеться в ніч на 30 грудня.

Цю гру пропустить зірковий центровий Філадельфії Джоель Ембіід. Ця ситуація може стати підходящою, щоб випустити Леня.

Нагадаємо, Детройт з Михайлюком поступився Міннесоті.

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