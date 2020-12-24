Детройт з Михайлюком поступився Міннесоті, Нью-Орлінс Пеліканс розібрався із Торонто. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

У другий ігровий день нового сезону НБА відбулися 12 матчів.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк у матчі з Міннесотою вийшов з лави запасних і провів на паркеті 17 хвилин, за цей час він набрав 3 очки (1-8 з гри, 1-8 триочкові), зробив 2 підбирання.

Інший гравець збірної України Олексій Лень не зміг дебютувати за Торонто у матчі проти Нью-Орлінс Пеліканс.

НБА – Регулярний чемпіонат

24 грудня

Клівленд - Шарлотт 121:114 (24:23, 41:21, 28:36, 28:34)

Індіана - Нью-Йорк 121:107 (35:33, 26:33, 27:16, 33:25)

Орландо - Маямі 113:107 (27:29, 29:24, 23:30, 34:24)

Філадельфія - Вашингтон 113:107 (30:26, 28:33, 15:24 40:24)

Бостон - Мілуокі 122:121 (31:34, 33:25, 37:25, 21:37)

Торонто - Новий Орлеан 99:113 (26:23, 31:27, 22:38, 20:25)

Чикаго - Атланта 104: 124 (29:42, 30:41, 20:28, 25:13)

Мемфіс - Сан-Антоніо 119:131 (33:30, 20:36, 35:33, 31:32)

Міннесота - Детройт 111:101 (25:34, 31:23, 24:28, 31:16)

Денвер - Сакраменто 122:124 OT (31:25, 29:28, 24:36, 28:23, 10:12)

Портленд - Юта 100: 120 (25:32, 19:33, 24:29, 32:26)

Раніше, Лейкерс поступилися Кліпперс.