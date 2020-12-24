 Справу Кобця розгляне комісія етики та чесної гри ФБУ | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Мілевський став гравцем Миная
Сьогодні 12:30 1707
ПСЖ відправив Тухеля у відставку - ЗМІ
Сьогодні 13:25 944
Мілевський: Дуже приємно повернутися в УПЛ
Сьогодні 13:16 1145
Ломаченко та Усик втратили позиції в рейтингу P4P
Сьогодні 11:49 2708
Бех-Романчук - найкраща легкоатлетка світу
Сьогодні 10:10 652
Коваленко визначився зі своїм майбутнім у Шахтарі
Сьогодні 09:46 2105
Вест Гем готовий продати Ярмоленка, щоб купити Жіру
Сьогодні 00:19 1218
Усик: Не став би битися з Тайсоном
Вчора 22:55 5001
Телеканал FC Dynamo Kyiv TV отримав ліцензію на мовлення
Вчора 21:54 791
Арум: Виправдання Ломаченка такі ж дурні, як і у Вайлдера
Вчора 20:10 5362
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Футбол Реал Сосьєдад продовжив контракт з головним тренером 104
17:11 Баскетбол Справу Кобця розгляне комісія етики та чесної гри ФБУ 272
16:55 Футбол Став відомий розмір зарплати Мілевського у Минаї 688
16:40 Футбол Інгулець призупинив контракт з вихованцем Спортінга 470
16:25 Футбол Конте: Еріксен зізнався, що хоче піти 545
16:11 Баскетбол Будівельник припинив співпрацю з американським форвардом 453
15:52 Біатлон Санітра назвав критерії потрапляння у команду А 633
15:50 Блог Буффон отримав свій подарунок від Мессі 353
15:42 Бокс Джошуа назвав умову бою з Усиком 2199
15:29 Біатлон Тищенко виграв мас-старт та став триразовим чемпіоном України 741
15:18 Блог Свисток здуй. Попов жорстко відповів своїй колишній 469
15:15 Футбол Рух поскаржився на президента Інгульця в УАФ 990
14:58 Футбол Ліон - Нант 3:0. Огляд матчу 722
14:45 Футбол У ПСЖ визначились із заміною Тухелю 1217
14:32 Бокс Шатернікова: Ломаченко наступного року стане чемпіоном світу 1955
14:15 Футбол Президент Миная: Мілевський принесе користь команді 1119
14:12 Пряма трансляція Маріуполь - Сокіл: пряма трансляція матчу УХЛ 184
13:57 Футбол ПСЖ - Страсбург 4:0. Огляд матчу 1054
13:48 Блог Колишня дівчина Попова звернулась до захисника Динамо 830
13:44 Біатлон Тищенко та Лесюк приєднаються до збірної України 1135
13:26 RunNews Бігові змагання Battle Mile відкрили новий Зимовий сезон 1140
13:25 Футбол ПСЖ відправив Тухеля у відставку - ЗМІ 944
13:20 Блог Зінченко привітав російський клуб з ювілеєм 865
13:16 Футбол Мілевський: Дуже приємно повернутися в УПЛ 1145
12:59 Футбол Реал - Гранада 2:0. Огляд матчу 1298

Справу Кобця розгляне комісія етики та чесної гри ФБУ

Сьогодні 17:11 272 0
Ексгравця збірної України підозрюють в маніпулюванні результатами матчів
Справу Кобця розгляне комісія етики та чесної гри ФБУ
#Кобець, #Черкаські Мавпи

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу України продовжує розгляд справи Олександра Кобця.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Нагадаємо, що в листопаді Черкаські Мавпи звернулися до ФБУ зі звинуваченням ексгравця в участі у спортивних тоталізаторах і маніпулюванні результатами матчів.

Експертна робоча група, яка була створена ФБУ для виявлення усіх обставин пов’язаних з можливим маніпулюванням результатами ігор Черкаських Мавп з боку гравця, завершила опрацювання інформації. Сьогодні усі зібрані матеріали були передані до комітету етики та чесної гри ФБУ. Засідання комітету після опрацювання інформації відбудеться у січні.

Відзначимо, що зараз Кобець грає у Вищій лізі за одеський клуб БІПА.

Коментарі ()