Ексгравця збірної України підозрюють в маніпулюванні результатами матчів

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу України продовжує розгляд справи Олександра Кобця.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Нагадаємо, що в листопаді Черкаські Мавпи звернулися до ФБУ зі звинуваченням ексгравця в участі у спортивних тоталізаторах і маніпулюванні результатами матчів.

Експертна робоча група, яка була створена ФБУ для виявлення усіх обставин пов’язаних з можливим маніпулюванням результатами ігор Черкаських Мавп з боку гравця, завершила опрацювання інформації. Сьогодні усі зібрані матеріали були передані до комітету етики та чесної гри ФБУ. Засідання комітету після опрацювання інформації відбудеться у січні.

Відзначимо, що зараз Кобець грає у Вищій лізі за одеський клуб БІПА.