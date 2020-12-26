Помер восьмиразовий чемпіон НБА

Джонсу було 88 років

Джерело - Чемпіон.

З життя пішов легендарний баскетболіст і тренер, восьмиразовий чемпіон НБА у складі Бостон Селтікс, Кей Сі Джонс.

Про це повідомляє ESPN.

Йому було 88 років.

Всю свою кар'єру в якості гравця він провів у складі команди з Массачусетсу, виступаючи на позиції розігруючого захисника.

У регулярних чемпіонатах НБА він взяв участь в 676 матчах, набираючи в них 7,4 очка, збираючи 3,5 підбору і здійснюючи 4,3 передачі.

У 80-х роках минулого століття він працював з Селтікс в якості тренера і двічі привів підопічних до титулу. Джонс був однією з легенд Бостона. 25-й номер, під яким він виступав, виведений з обігу. Додамо, що Джонс також є членом Залу слави.

Нагадаємо, Леброн травмувався у стартовому матчі сезону.