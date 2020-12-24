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Прометей залишать два гравці

Вчора 23:25 680 0
У команді з Кам'янського стануться зміни в складі
Прометей залишать два гравці
#Прометей, #Приймак, #Антипов

Джерело - basket-planet.com.

Бігмен Олександр Антипов і форвард Сергій Приймак найближчими днями залишать БК Прометей.

Про це повідомляє Планета Баскетбол.

Обидва гравці не мали достатньої кількості ігрових хвилин на заключному відрізку першої частини сезону, тому сторони прийняли рішення розійтися з обопільної згоди.

25-річний Антипов повернеться до Хіміка, звідки півтора року тому переїхав до Кам'янського. 

З майбутнім клубом Приймака поки конкретики немає.

Антипов зіграв в цьому сезоні Суперліги 11 матчів, набираючи 1,9 очка і 1,1 підбору в середньому за 6,4 хвилини на паркеті.

Приймак виступив в 4 іграх, маючи 1,0 очка і 1,3 підбору за 7 хвилин.

Раніше, ексгравець НБА Вон став гравцем Прометея.

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