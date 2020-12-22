Рашад Вон став гравцем Прометея

Ексгравець НБА і 17-й пік драфта 2015 року Рашад Вон став гравцем Прометея.

Про це повідомив агент гравця Мишко Ражнатович.

Термін контракту та зарплата Вона - невідомі.

24-річний Вон - випускник UNLV. Свою кар'єру в НБА він почав з виступів за Мілуокі. Також він пробував свої сили в Брукліні і Орландо. Всього в НБА Рашад зіграв 139 матчів, набираючи 3,0 очка і виконуючи 1,1 підбору в середньому за 12 хвилин на паркеті.

Поточний сезон Вон почав в чорногорської Будучності, але після 6 матчів на старті покинув клуб.

Нагадаємо, Прометей розібрався із Черкаськими Мавпами у Суперлізі.