 Волков оцінив перспективи Михайлюка у НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Волков оцінив перспективи Михайлюка у НБА

Сьогодні 15:55 753 0
Олександр Волков прокоментував гру Святослава Михайлюка
Волков оцінив перспективи Михайлюка у НБА
#Волков, #Михайлюк, #Детройт

Джерело - sport.ua.

Український атакувальний захисник Детройта Святослав Михайлюк може вийти на ще вищий рівень.

Про це розповів колишній голова Федерації баскетболу України Олександр Волков.

"Детройт зробить ставку на Святослава Михайлюка. Якщо йому не завадять травми або інші чинники, він може дорости до гравця стартової п'ятірки або грати шостим номером з лавки, в цілому, отримати хорошу кількість ігрових хвилин. Знаючи Михайлюка, його бажання, мотивацію і любов до баскетболу, як він тренується, то цілком допускаю, що він може вийти на новий, ще вищий рівень.

Що стосується команди, то мені складно судити, в якому стані вона знаходиться. Поки я не бачу, як грає Детройт, у них часто відбуваються заміни, та й в плей-оф вони давно не були. Складно передбачити, на якому рівні буде Детройт в цілому. Я сподіваюся, що Михайлюк отримає свій стабільний ігровий час і буде досить плідним на майданчику", - сказав Волков.

Раніше повідомлялося, що Детройт хоче зберегти Михайлюка.

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