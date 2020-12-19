Детройт хоче зберегти Михайлюка

Уркаїнський гравець може отримати максимальну зарплату у Детройті

Детройт зацікавлений у продовженні контракту з атакувальним захисником, українцем Святославом Михайлюком.

Про це повідомляє HoopsHype.

Михайлюк має право отримати продовження контракту з максимальною зарплатою 53,76 мільйона доларів протягом чотирьох років.

У випадку, коли сторони не домовляться про нову угоду до кінця сезону, Михайлюк отримає право на кваліфікаційну пропозицію на суму 2,12 млн доларів, що зробить його обмежено вільним агентом.

Нагадаємо, Михайлюк став гравцем матчу проти Нікс.