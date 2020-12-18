 Прометей розібрався із Черкаськими Мавпами у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Прометей розібрався із Черкаськими Мавпами у Суперлізі

Вчора 21:59 656 0
Прометей розібрався із Черкаськими Мавпами у Суперлізі

Черкаські Мавпи вдома поступилися Прометею у регулярному чемпіонаті Суперліги.

Матч завершився з рахунком 84:54 на користь гостів.

Суперліга, Регулярний чемпіонат
18 грудня

Черкаські Мавпи – Прометей 58:84 (20:17, 6:22, 14:23, 18:22)

Черкаські Мавпи: Камерон Скотт 18 очок + 2 підбирань + 5 передач, Ткаченко 8 очок + 2 підбирань,  Райт Іі 13 очок + 6 підбирань + 4 передач, Конєв 12 очок + 10 підбирань + 1 передач, Сергєєв 5 очок + 2 підбирань + 2 передач   

Прометей: Лукашов 15 очок + 6 підбирань + 5 передач, Липовий 10 очок + 1 підбирань + 6 передач, Стефенс 11 очок + 5 підбирань, Петров 4 очок + 4 підбирань + 3 передач, Маєрс 19 очок + 8 підбирань + 6 передач

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