НБА розглядає варіант з розширенням ліги

Джерело - sport.ua.
У НБА розглядають можливість розширення ліги через погіршення фінансового становища, пов'язаного з пандемією коронавірусу.
Про це розповів комісіонер НБА Адам Сільвер.
"Я завжди говорив, що розширення визначено нашій лізі долею. Пандемія змусила нас струсити пил з деяких аналітичних матеріалів про економічні і змагальні наслідки розширення.
Ми приділили цьому питанню трохи більше часу, ніж до пандемії. Але не до такої міри, щоб зробити розширення ліги першочерговим завданням", - сказав Сілвер.
НБА не додавала нових команд з того часу, як у 2002 році розширила склад ліги до 30 команд, додавши Шарлотт.
Раніше в ЗМІ обговорювали появу клубів НБА в Лас-Вегасі або Сіетлі.
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