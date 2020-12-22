НБА розглядає варіант з розширенням ліги

У НБА можуть з'явитися нові команди

У НБА розглядають можливість розширення ліги через погіршення фінансового становища, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Про це розповів комісіонер НБА Адам Сільвер.

"Я завжди говорив, що розширення визначено нашій лізі долею. Пандемія змусила нас струсити пил з деяких аналітичних матеріалів про економічні і змагальні наслідки розширення.

Ми приділили цьому питанню трохи більше часу, ніж до пандемії. Але не до такої міри, щоб зробити розширення ліги першочерговим завданням", - сказав Сілвер.

НБА не додавала нових команд з того часу, як у 2002 році розширила склад ліги до 30 команд, додавши Шарлотт.

Раніше в ЗМІ обговорювали появу клубів НБА в Лас-Вегасі або Сіетлі.

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