Х'юстон може втратити Вестбрука

Джерело - isport.ua.
Розігруючий захисник Х'юстона Расселл Вестбрук може покинути команду в нинішнє міжсезоння.
Про це повідомляє New York Post.
На думку функціонера однієї з команд НБА, Рокетс навряд чи вдасться зберегти Вестбрука.
"Я не можу уявити, що вони будуть тримати Джеймса Хардена і Расселла разом. Уестбрук домагається більших результатів тільки в той момент, коли є найкращим гравцем в команді.
Хардену ж потрібні снайпери, а не захисник, який переважно грає з м'ячем. Я думаю, що Рокетс обміняють Расса", - заявив функціонер.
Нагадаємо, Лейкерс можуть втратити ключового гравця.