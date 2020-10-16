Х'юстон може втратити Вестбрука

Расселл Вестбрук може змінити клуб

Розігруючий захисник Х'юстона Расселл Вестбрук може покинути команду в нинішнє міжсезоння.

Про це повідомляє New York Post.

На думку функціонера однієї з команд НБА, Рокетс навряд чи вдасться зберегти Вестбрука.

"Я не можу уявити, що вони будуть тримати Джеймса Хардена і Расселла разом. Уестбрук домагається більших результатів тільки в той момент, коли є найкращим гравцем в команді.

Хардену ж потрібні снайпери, а не захисник, який переважно грає з м'ячем. Я думаю, що Рокетс обміняють Расса", - заявив функціонер.

Нагадаємо, Лейкерс можуть втратити ключового гравця.