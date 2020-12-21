Хаджифейзович залишив черкаську команду

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи та боснійський форвард Сеад Хаджифейзович дочасно розірвали угоду за взаємною згодою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поточний сезон був для балканського баскетболіста вже другий у складі Мавп. До української команди він долучився влітку 2019 року. Після успішного трай-аута став одним з лідерів Черкаських Мавп сезону-2019/20. Набирав 16,6 очка та 5,5 підбирання за матч.

Поточного сезону Хаджифейзович зіграв у 10 поєдинках Суперліги. У середньому набирав 6,2 очка, 4,0 підбирання.

Нагадаємо, Прометей розібрався із Черкаськими Мавпами у Суперлізі.