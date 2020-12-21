Торонто і Бостон стали фаворитами в боротьбі за Хардена

Джерело - Чемпіон.
Торонто і Бостон вважаються новими фаворитами в боротьбі за захисника Х'юстона Джеймса Хардена.
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Про це розповів журналіст ESPN Джон Гранато
У разі обміну Хардена в Репторс канадській команді доведеться розлучитися з форвардом Паскалем Сіакамом. У можливій операції з Селтікс братиме участь форвард Джейла Браун.
An impeccable source says the Raptors and the Celtics are the favorites right now for James Harden. It’d be a package for Pascal Siakam and more or Jaylen Brown and more.— John Granato (@johngranato) December 20, 2020
Також, Х'юстон може втратити Вестбрука.