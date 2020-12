Торонто і Бостон стали фаворитами в боротьбі за Хардена

Торонто і Бостон вважаються новими фаворитами в боротьбі за захисника Х'юстона Джеймса Хардена.

Про це розповів журналіст ESPN Джон Гранато

У разі обміну Хардена в Репторс канадській команді доведеться розлучитися з форвардом Паскалем Сіакамом. У можливій операції з Селтікс братиме участь форвард Джейла Браун.

An impeccable source says the Raptors and the Celtics are the favorites right now for James Harden. It’d be a package for Pascal Siakam and more or Jaylen Brown and more.