Михайлюк став гравцем матчу проти Нікс

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Святослав Михайлюк був визнаний найкращим гравцем Детройта у передсезонному матчі з Нью-Йорк Нікс (84:90).
За 16 хвилин на майданчику Свят набрав 14 очок і став одним з двох найкращих бомбардирів Детройта у матчі.
Український снайпер зробив вісім дальніх кидків, реалізувавши чотири з них, і оформив два підбирання.
Player of the Game: @Sviat_10 #DetroitUp @BELFORGroup— Detroit Pistons (@DetroitPistons) December 12, 2020
🎯🎯🎯 pic.twitter.com/4iHncmg9lk
Раніше повідомлялося, що Лень не гратиме у стартовій п'ятірці Торонто.