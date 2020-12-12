Михайлюк став гравцем матчу проти Нікс

Святослав Михайлюк став найкращим гравцем у Детройті

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Святослав Михайлюк був визнаний найкращим гравцем Детройта у передсезонному матчі з Нью-Йорк Нікс (84:90).

За 16 хвилин на майданчику Свят набрав 14 очок і став одним з двох найкращих бомбардирів Детройта у матчі.

Український снайпер зробив вісім дальніх кидків, реалізувавши чотири з них, і оформив два підбирання.

Раніше повідомлялося, що Лень не гратиме у стартовій п'ятірці Торонто.