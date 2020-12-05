Гравці НБА отримали суворі заборони від ліги

У НБА прийняли нові заходи по здоров'ю і безпеці

НБА розповсюдила серед команд ліги додаток до керівництва по здоров'ю і безпеці.

Про це повідомляє Едріана Воджнаровскі.

Гравцям НБА під час перебування в містах базування команд гравцям не дозволяється відвідувати: бари і клуби, розважальні та спортивні заходи, громадські зали, спа-салони та басейни.

Під час виїздів гравцям і командам можна відвідувати "схвалені" лігою ресторани, харчуватися на відкритих майданчиках або всередині закладів, але в ізольованих від сторонніх місцях.

Порушення правил, які спричинять спалаху COVID-19 і змусять лігу вносити зміни в календар, можуть привести до штрафів, дискваліфікації, розставанням з драфт-піками і / або технічним поразкам.

НБА також збирається по два рази в тиждень тестувати членів сімей баскетболістів і персонал.

Нагадаємо, у НБА виявили майже півсотні випадків зараження коронавірусом.