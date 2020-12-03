У НБА виявили майже півсотні випадків зараження коронавірусом

Джерело - iSport.ua.
Початковий етап проходження тестування у рамках підготовки до нового сезону НБА пройшов з 24 по 30 листопада і за цей час тести здали 546 гравців.
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
48 осіб отримали позитивні результати. Імена хворих не розголошуються.
Всі баскетболісти, які заразилися COVID-19, будуть ізольовані відповідно до протоколів безпеки, встановленими лігою.
Відзначимо, що ігри першої половини нового сезону пройдуть з 22 грудня 2020 року по 4 березня 2021 року.
Нагадаємо, Леброн продовжив контракт з Лейкерс.