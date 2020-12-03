У НБА виявили майже півсотні випадків зараження коронавірусом

Асоціація розпочала програму тестування гравців перед стартом нового сезону

Початковий етап проходження тестування у рамках підготовки до нового сезону НБА пройшов з 24 по 30 листопада і за цей час тести здали 546 гравців.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

48 осіб отримали позитивні результати. Імена хворих не розголошуються.

Всі баскетболісти, які заразилися COVID-19, будуть ізольовані відповідно до протоколів безпеки, встановленими лігою.

Відзначимо, що ігри першої половини нового сезону пройдуть з 22 грудня 2020 року по 4 березня 2021 року.

Нагадаємо, Леброн продовжив контракт з Лейкерс.