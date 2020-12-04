Україна прийме вирішальні матчі групи відбору на Євробаскет-2022

Матчі у нашій групі доручено провести Києву

Джерело - Чемпіон.

Україна отримала право проведення матчів лютневого вікна відбору на Євробаскет-2022.

Про це повідомляє інсайдер Донатас Урбонас.

Так, матчі групи F будуть організовані у Києві. Ігри відбудуться 19-21 лютого в Палаці Спорту.

FIBA bubble hosts in February (2/2)



Group E: Tbilisi (Finland, Serbia, Georgia, Switzerland)

Group F: Kyiv (Slovenia, Hungary, Ukraine, Austria)

Group G: Podgorica (France, Germany, Great Britain, Montenegro)

Group H: Riga (Bosnia & Hercegovina, Latvia, Bulgaria, Greece) — Donatas Urbonas (@Urbodo) December 4, 2020

Таким чином, Словенія, Австрія, Угорщина і Україна вирішальні матчі кваліфікації на Євробаскет-2022 зіграють в Києві. Наша збірна вже гарантувала вихід з групи, їй залишилося зіграти зі Словенією та Угорщиною за більш високий рейтинг при жеребкуванні.

Раніше, Ліга чемпіонів змінила формат плей-оф та фіналу.