Ліга чемпіонів змінила формат плей-оф та фіналу

Зміни стосуються розіграшу поточного сезону

Джерело - ФБУ.

ФІБА змінила формат плей-оф та фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Відтак перша стадія плей-оф, 1/8 фіналу, відбудеться в форматі групового турніру. У чотирьох групах зіграють по чотири команди. Групи 1/8 фіналу сформують по дві найкращі команди з групи регулярного сезону.

У групах 1/8 фіналу команди зіграють по шість матчів: по три вдома та на виїзді. По дві найкращі команди виходять з групи 1/8 фіналу в Фінал восьми.

Чемпіон України Дніпро не зміг пробитися поточного сезону до основного етапу Ліги чемпіонів, поступившись у кваліфікації нідерландському Гронінгену.

Нагадаємо, головний тренер збірної України заразився коронавірусом.