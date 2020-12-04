 Ліга чемпіонів змінила формат плей-оф та фіналу | Баскетбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів змінила формат плей-оф та фіналу

Сьогодні 14:41 947 0
Зміни стосуються розіграшу поточного сезону
Ліга чемпіонів змінила формат плей-оф та фіналу
#ФІБА

Джерело - ФБУ.

ФІБА змінила формат плей-оф та фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Відтак перша стадія плей-оф, 1/8 фіналу, відбудеться в форматі групового турніру. У чотирьох групах зіграють по чотири команди. Групи 1/8 фіналу сформують по дві найкращі команди з групи регулярного сезону.  

У групах 1/8 фіналу команди зіграють по шість матчів: по три вдома та на виїзді. По дві найкращі команди виходять з групи 1/8 фіналу в Фінал восьми.

Чемпіон України Дніпро не зміг пробитися поточного сезону до основного етапу Ліги чемпіонів, поступившись у кваліфікації нідерландському Гронінгену.

Нагадаємо, головний тренер збірної України заразився коронавірусом.

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