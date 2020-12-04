Ліга чемпіонів змінила формат плей-оф та фіналу

Джерело - ФБУ.
ФІБА змінила формат плей-оф та фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Відтак перша стадія плей-оф, 1/8 фіналу, відбудеться в форматі групового турніру. У чотирьох групах зіграють по чотири команди. Групи 1/8 фіналу сформують по дві найкращі команди з групи регулярного сезону.
У групах 1/8 фіналу команди зіграють по шість матчів: по три вдома та на виїзді. По дві найкращі команди виходять з групи 1/8 фіналу в Фінал восьми.
Чемпіон України Дніпро не зміг пробитися поточного сезону до основного етапу Ліги чемпіонів, поступившись у кваліфікації нідерландському Гронінгену.
Нагадаємо, головний тренер збірної України заразився коронавірусом.