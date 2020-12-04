Тернопіль підписав американського захисника

Новачок Суперліги посилив задню лінію команди

Джерело - Чемпіон.

Новачком клубу Суперліги БК Тернопіль став 27-річний захисник Омар Калхун, з яким підписано угоду до кінця сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Американець є випускником університету Конектікут, за який він грав протягом чотирьох років, З 2016-го року Омар виступав в чемпіонатах Фінляндії, Італії, Угорщини та Польщі. Левову частку минулого сезону Калхун провів у фінському клубі Катайя, з яким пограв у Кубку Європи ФІБА.

В шести матчах турніру американець набирав 21,8 очка (двоочкові - 47%, триочкові - 37%, штрафні - 91%), 6,8 підбирання та 3,2 передачі в середньому за 31,9 хвилини на паркеті за рейтингу ефективності в 19,8 бала. Гравець вже пройшов медогляд.

Раніше Тернопіль розірвав контракт з американцем.