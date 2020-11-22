Тернопіль залишив американець Ворд

Джерело - ФБУ.
БК Тернопіль розірвав угоду з американським свінгменом Керінгтоном Вордом.
Про це заявив головний тренер команди Дмитро Забірченко.
"Ворд поїхав за сімейними обставинами, наразі шукаємо йому заміну. В його батька була операція, він сказав: "Я - сімейна людина і повинен бути поряд з батьком". Я не мав сенсу його тримати, тому що розумів, що він буде грати думаючи про батька. Я сказав йому: "Їдь, коли зрозумієш скільки тобі потрібно часу, дай знати". Він погодився. Коли він повернувся додому то написав, що не знає, скільки йому може знадобитися часу. Тому ми вирішили припинити співпрацю" - зазначив Забірченко.
В шести матчах Суперліги Ворд набирав 11,5 очка (двоочкові - 51%, триочкові - 24%, штрафні - 57%), 5,5 підбирання, 1,5 передачі, 1,7 перехоплення та 1,3 блок-шоти в середньому за 27,6 хвилини на паркеті при рейтингу ефективності в 13,0 бали.
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