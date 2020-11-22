Тернопіль залишив американець Ворд

БК Тернопіль розірвав угоду з американським свінгменом Керінгтоном Вордом.

Про це заявив головний тренер команди Дмитро Забірченко.

"Ворд поїхав за сімейними обставинами, наразі шукаємо йому заміну. В його батька була операція, він сказав: "Я - сімейна людина і повинен бути поряд з батьком". Я не мав сенсу його тримати, тому що розумів, що він буде грати думаючи про батька. Я сказав йому: "Їдь, коли зрозумієш скільки тобі потрібно часу, дай знати". Він погодився. Коли він повернувся додому то написав, що не знає, скільки йому може знадобитися часу. Тому ми вирішили припинити співпрацю" - зазначив Забірченко.