Девіс продовжив контракт з Лейкерс

Гравець підписав довгостроковий контракт

Гравець Лейкерс Ентоні Девіс продовжив угоду з клубом.

Про це повідомляє ESPN.

Сторони підпишуть максимальний контракт терміном на 5 років і вартістю в 190 млн доларів. У документі прописана опція розірвання угоди перед останнім сезоном - в 2024 році.

Відзначається, що Девіс розглядав різні варіанти контрактів, але зупинився на тому, що готовий грати за Лейкерс ще п'ять років.

У минулому сезоні Девіс набрав 26,1 очка, зробив 9,3 підбору, 3,2 передач і здійснював по 1,5 перехоплення і 2,3 блок-шота в середньому за матч.

Нагадаємо, Леброн продовжив контракт з Лейкерс.