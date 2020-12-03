Українка претендує на титул MVP місяця в чемпіонаті Швейцарії

Баскетболістка збірної України була серед найкращих у листопаді

Джерело - ФБУ.

Баскетболістка збірної України Ольга Яцковець претендує на титул MVP листопада в чемпіонаті Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Напередодні в перенесеному матчі 4 туру вона допомогла своєму Вінтертуру обіграти Хеліос - 74:73.

За 35:06 Яцковець набрала 12 очок, 7 підбирань, 4 передачі, 3 перехоплення, 2 блок-шоти.

За середньою результативністю українка наразі п’ята в чемпіонаті Швейцарії - 19,6 очка за матч. Четверта за підбираннями - 9,4. Третя за ефективністю - 25,0.

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