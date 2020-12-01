Тернопіль знайшов заміну для американського легіонера

Дебютант Суперліги запросив нового гравця з США

БК Тернопіль домовився з 27-річним американським захисником Омаром Калхуном, який в команді замінить Керрінгтона Ворда, що покинув Україну через сімейні причини.

Про це повідомляє Basket.com.ua.

Калхун основну частину сезону 2019-2020 провів у Фінляндії. У місцевій Катаї американець в середньому за гру набирав по 15,5 очка, 4,8 підбирання і 2,0 передачі. Також Омар ненадовго заїхав до Польщі та Румунії.

Тернопіль з показником 5-4 в турнірній таблиці Суперліги займає 6-е місце.

Наступний матч у чемпіонаті України БК Тернопіль проведе 11 грудня проти Черкаських Мавп.