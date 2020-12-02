Будівельник переглядає американського форварда

Флек зіграв у матчі Кубка України проти Маріуполя

Джерело - ФБУ.

Київський Будівельник переглядає 26-річного американського форварда Тайлера Флека.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Легіонер уже зіграв у першому матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Маріуполя. За 12:39 він набрав 3 очка (0/2 двоочкових, 0/2 триочкових, 3/4 штрафних), 6 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення.

Минулого сезону Флек виступав у чемпіонаті Фінляндії за Нокію. Набирав 9,7 очка, 5 підбирань, 1 блок-шот.

Раніше американець також виступав у Швеції та п’ять сезонів у NCAA за Південну Дакоту.

Нагадаємо, Тернопіль знайшов заміну для американського легіонера.