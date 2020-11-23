Багатскіс не зможе розраховувати на Пустового

Джерело - ФБУ.

Центровий Барселони Артем Пустовий не допоможе збірній України в найближчих матчах відбору на Євробаскет-2022 проти Словенії (22 листопада) та Австрії (30 листопада).

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Барселона повідомила, що розраховує на Пустового в матчі Євроліги проти французького АСВЕЛа. Цей поєдинок відбудеться 27 листопада.

Що цікаво, Пустовий не потрапив в заявку Барселони на останній матч чемпіонату Іспанії проти Сарагоси.

У сезоні 2020-2021 Артем Пустовий в лізі ACB відіграв 6 матчів - в середньому за гру бігмен збірної України набирає по 9,3 очка при 65-відсотковій реалізації кидків.

Серед центрових в найближчих матчах збірна України може розраховувати тільки на В'ячеслава Кравцова і В'ячеслава Петрова.

Раніше, визначився склад збірної України на матчі проти Словенії та Австрії.