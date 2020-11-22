Визначився склад збірної України на матчі проти Словенії та Австрії

Джерело - ФБУ.
Сьогодні, 22 листопада, чоловіча національна збірна України відправиться до Любляни, де розпочне повноцінну підготовку до матчів кваліфікації Євробаскета-2022 проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада).
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Напередодні відльоту у складі команди відбулися певні зміни: не допоможуть збірній три гравці Київ-Баскета - Богдан Близнюк, Павло Крутоус та Владислав Коренюк, які здали позитивні тести на коронавірус. Протягом тижня гравці національної збірної декілька разів проходили ПЛР-тестування на COVID-19, і результати інших гравців збірної виявились негативними.
До складу команди додалися два гравці - форварди Артем Ковальов та Олександр Беліков, які представлять Київ-Баскет та Прометей відповідно.
Таким чином визначився склад збірної України, у якому команда готуватиметься до відбіркових матчів.
Склад збірної України на матчі другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2022:
Захисники
Денис Лукашов (Прометей), перший тренер Ірина Насєдкіна
Віталій Зотов (Хімік), перший тренер Зотова Тетяна;
Олександр Мішула (Київ-Баскет), перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;
Анатолій Шундель (Дніпро), перший тренер Сергій Кірлан,
Іссуф Санон (Дніпро), перший тренер Ірина Наседкіна;
Олександр Липовий (Прометей), перший тренер Людмила Покровенко;
Форварди
Артем Ковальов (Київ-Баскет, України), перший тренер Володимир Машира;
Олександр Беліков (Прометей), перший тренер Володимир Машира;
Станіслав Тимофеєнко (Дніпро), перші тренери Дмитро Саєнко, Михайло Лисоволенко;
В’ячеслав Бобров (Дніпро), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;
Володимир Герун (Унікаха, Іспанія), перші тренери Михайло Лисоволенко/Аріна Гребнєва;
Сергій Павлов (Київ-Баскет), перший тренер Олександра Івлєва;
Центрові
В’ячеслав Кравцов (Дніпро), перший тренер Сергій Комаров;
В’ячеслав Петров (Прометей), перший тренер Владислав Янакі.