Визначився склад збірної України на матчі проти Словенії та Австрії

Національна команда проведе поєдинки другого вікна кваліфікації

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 22 листопада, чоловіча національна збірна України відправиться до Любляни, де розпочне повноцінну підготовку до матчів кваліфікації Євробаскета-2022 проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада).

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Напередодні відльоту у складі команди відбулися певні зміни: не допоможуть збірній три гравці Київ-Баскета - Богдан Близнюк, Павло Крутоус та Владислав Коренюк, які здали позитивні тести на коронавірус. Протягом тижня гравці національної збірної декілька разів проходили ПЛР-тестування на COVID-19, і результати інших гравців збірної виявились негативними.

До складу команди додалися два гравці - форварди Артем Ковальов та Олександр Беліков, які представлять Київ-Баскет та Прометей відповідно.

Таким чином визначився склад збірної України, у якому команда готуватиметься до відбіркових матчів.

Склад збірної України на матчі другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2022:

Захисники

Денис Лукашов (Прометей), перший тренер Ірина Насєдкіна

Віталій Зотов (Хімік), перший тренер Зотова Тетяна;

Олександр Мішула (Київ-Баскет), перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;

Анатолій Шундель (Дніпро), перший тренер Сергій Кірлан,

Іссуф Санон (Дніпро), перший тренер Ірина Наседкіна;

Олександр Липовий (Прометей), перший тренер Людмила Покровенко;

Форварди

Артем Ковальов (Київ-Баскет, України), перший тренер Володимир Машира;

Олександр Беліков (Прометей), перший тренер Володимир Машира;

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро), перші тренери Дмитро Саєнко, Михайло Лисоволенко;

В’ячеслав Бобров (Дніпро), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Володимир Герун (Унікаха, Іспанія), перші тренери Михайло Лисоволенко/Аріна Гребнєва;

Сергій Павлов (Київ-Баскет), перший тренер Олександра Івлєва;

Центрові

В’ячеслав Кравцов (Дніпро), перший тренер Сергій Комаров;

В’ячеслав Петров (Прометей), перший тренер Владислав Янакі.