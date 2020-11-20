Будівельник переміг Запоріжжя у Суперлізі

Переконлива перемога Будівельника

Джерело - Чемпіон.

Будівельник у першому матчі після карантину вдома обіграв Запоріжжя.

Матч завершився з рахунком 87:80 на користь киян.

Найкращим гравцем матчу став американський захисник із українським паспортом Стівен Буртт. Розігруючий, вийшовши у старті, за 34 хвилини набрав 28 очок (2/8 двоочкових, 5/9 триочкових, 9/10 штрафних), зробив 7 передач та 6 підбирань (РЕ 28).

Суперліга – Регулярний чемпіонат

20 листопада

Будівельник — Запоріжжя 87:80 (24:18, 11:18, 25:22, 27:22)

Будівельник: Буртт (28 + 6 підбирань + 7 передач), Козлов (9 + 3 перехоплення), Томас, Фурс (4 + 5 підбирань), Брайс Джонсон (8 + 3 перехоплення + 3 блок-шота - 6 втрат) - старт; Реджі Джонсон (20 + 5 підбирань + 5 передач), Дево (15 + 6 підбирань), Загреба (3), Кожем'якін.

Запоріжжя: Кеффі (12), Форчун (9 + 7 підбирань - 5 втрат), Мальчевський (10), Грицак (5 + 5 підбирань), Маяускас (16 + 6 підбирань) - старт; Міхєєв (15 + 5 підбирань), Тихонов (8 + 7 підбирань), Сизов (4 + 5 передач + 2 блок-шота), Титов (1).

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