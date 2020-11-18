Черкаські Мавпи знайшли заміну вигнаному з клубу Кобцю

Клуб зробив ставку на перевірений варіант

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи уклали контракт з колишнім захисником збірної України Русланом Отверченком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на два місяці.

У Мавпах Отверченко покликаний замінити Олександра Кобця, з яким клуб минулого тижня розірвав контракт за маніпулювання результатами на тоталізаторі.

Отверченко виступав в Мавп в сезоні 2018-2019. У матчах Суперліги Руслан в середньому за гру набирав по 10,7 очка, 2,5 підбирання і 2,6 передачі.

Сезон 2019-2020 Отверченко провів в Прометеї. На його рахунку 4,2 очка за гру.

Перший матч після повернення в Мавпи Руслан Отверченко може зіграти 19 листопада проти Дніпра.