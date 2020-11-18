Черкаські Мавпи знайшли заміну вигнаному з клубу Кобцю

Джерело - Чемпіон.
Черкаські Мавпи уклали контракт з колишнім захисником збірної України Русланом Отверченком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована на два місяці.
У Мавпах Отверченко покликаний замінити Олександра Кобця, з яким клуб минулого тижня розірвав контракт за маніпулювання результатами на тоталізаторі.
Отверченко виступав в Мавп в сезоні 2018-2019. У матчах Суперліги Руслан в середньому за гру набирав по 10,7 очка, 2,5 підбирання і 2,6 передачі.
Сезон 2019-2020 Отверченко провів в Прометеї. На його рахунку 4,2 очка за гру.
Перший матч після повернення в Мавпи Руслан Отверченко може зіграти 19 листопада проти Дніпра.