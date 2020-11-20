 Прометей залишив американський захисник | Баскетбол | Champion.com.ua
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#Прометей, #Рід

Джерело - Чемпіон.

БК Прометей розірвав контракт з американським захисником Маркізом Рідом.

Про це заявив президент клубу Володимир Дубинський.

"Вчора нашим клубом був розірваний контракт з Маркізом Рідом. На жаль, Маркіз не показав гру, яку очікував від нього тренерський штаб і всі вболівальники і ставився непрофесійно до тренувального процесу і своєї ігрової форми. Рухаємося далі. Бажаємо команді успіхів у майбутньому", - зазначив Дубинський.

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