Джерело - Чемпіон.
БК Прометей розірвав контракт з американським захисником Маркізом Рідом.
Про це заявив президент клубу Володимир Дубинський.
"Вчора нашим клубом був розірваний контракт з Маркізом Рідом. На жаль, Маркіз не показав гру, яку очікував від нього тренерський штаб і всі вболівальники і ставився непрофесійно до тренувального процесу і своєї ігрової форми. Рухаємося далі. Бажаємо команді успіхів у майбутньому", - зазначив Дубинський.
Нагадаємо, Черкаські Мавпи знайшли заміну вигнаному з клубу Кобцю.