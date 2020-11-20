БК Прометей розірвав контракт з американським захисником Маркізом Рідом.

Про це заявив президент клубу Володимир Дубинський.

"Вчора нашим клубом був розірваний контракт з Маркізом Рідом. На жаль, Маркіз не показав гру, яку очікував від нього тренерський штаб і всі вболівальники і ставився непрофесійно до тренувального процесу і своєї ігрової форми. Рухаємося далі. Бажаємо команді успіхів у майбутньому", - зазначив Дубинський.