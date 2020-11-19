Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро впевнено переграло Черкаські Мавпи у Суперлізі і здобув шосту перемогу поспіль.
Черкаські Мавпи – Дніпро 55:74 (15:16, 10:18, 15:32, 15:8)
Черкаські Мавпи: Попов 15 очок + 4 підбирань, Конєв 14 очок + 5 підбирань + 3 передач, Дзюба 4 очок + 2 підбирань, Скапінцев 9 очок + 13 підбирань, Бондаренко 5 очок + 3 підбирань + 1 передач, Сергеєв 6 очок + 6 підбирань
Дніпро: Дугат 7 очок + 9 підбирань + 3 передач, Тимофеєнко 9 очок + 5 підбирань, Террелл 11 очок + 2 підбирань, Глєбов 8 очок + 2 підбирань + 1 передач, Шундель 18 очок + 2 підбирань + 2 передач, Бобров 9 очок + 4 підбирань + 2 передач, Санон 5 очок + 4 передач
Нагадаємо, Черкаські Мавпи знайшли заміну вигнаному з клубу Кобцю.