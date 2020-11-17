Гравці Будівельника повернулися до тренувань

Вся команда одужала від коронавірусу

Баскетболісти київського Будівельника відновили тренування.

Про це повідомляє ФБУ.

Раніше клуб повідомив про одужання від коронавірусу всіх гравців команди. Позитивним був лише тест у асистента головного тренера Леоніда Яйла.

Двома тижнями раніше кияни призупинили виступи в Суперлізі Паріматч через масове захворівання коронавірусом у клубі.

З початку чемпіонату Будівельник встиг зіграти в шести поєдинках, у яких виборов дві перемоги.

Раніше, всі гравці БК Тернопіль захворіли на коронавірус.