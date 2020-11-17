Гравці Будівельника повернулися до тренувань

Джерело - fbu.ua.
Баскетболісти київського Будівельника відновили тренування.
Про це повідомляє ФБУ.
Раніше клуб повідомив про одужання від коронавірусу всіх гравців команди. Позитивним був лише тест у асистента головного тренера Леоніда Яйла.
Двома тижнями раніше кияни призупинили виступи в Суперлізі Паріматч через масове захворівання коронавірусом у клубі.
З початку чемпіонату Будівельник встиг зіграти в шести поєдинках, у яких виборов дві перемоги.
Раніше, всі гравці БК Тернопіль захворіли на коронавірус.