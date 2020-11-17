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Всі гравці команди Суперліги захворіли на коронавірус

Сьогодні 12:09 869 0
Пандемія COVID-19 набирає нових обертів в українському баскетболі
Всі гравці команди Суперліги захворіли на коронавірус
#Тернопіль

Джерело - sport.ua.

Всі гравці БК Тернопіль, що виступає в українській баскетбольній Суперлізі, захворіли на коронавірус.

Про це повідомляє basket.com.ua.

Нагадаємо, Тернопіль не зіграв проти Київ-Баскета минулого тижня через те, що відразу у кількох гравців команди вже по прибуттю до Києва піднялася температура.

На цьому тижні у команди Дмитра Забірченка було заплановано два домашні матчі регулярного чемпіонату - проти Хіміка (19 листопада) і Одеси (22 листопада).

Після 9 зіграних поєдинків дебютант чемпіонату України має в активі 5 перемог.

Нагадаємо, визначено символічну п’ятірку та MVP шостого ігрового тижня Суперліги.

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