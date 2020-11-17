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Визначено символічну п’ятірку та MVP шостого ігрового тижня Суперліги

Сьогодні 10:10 742 0
До збірної увійшли представники трьох клубів
Визначено символічну п’ятірку та MVP шостого ігрового тижня Суперліги
#Прометей, #Черкаські Мавпи, #Дніпро

Джерело - ФБУ.

У рамках шостого ігрового тижня було зіграно п’ять матчів регулярного чемпіонату Суперліги, за підсумками яких було визначено символічну збірну тижня.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

До команди увійшли представники трьох клубів - Прометея, Черкаських Мавп та Дніпра.

Символічна збірна 6-го туру Суперліги:

Денис Лукашов (Прометей, 2 матчі) - 15.0 очка, 5.5 передачі, 3.0 підбирання (РЕ 20.0)

Джаред Террелл (Дніпро, 1 матч) - 24 очка, 5 передач, 4 підбирання (РЕ 31)

Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи, 1 матч) - 31 очко, 6 підбирань, 4 блок-шота, 3 передачі (РЕ 38)

Ді Джей Стефенс (Прометей, 2 матчі) - 18.5 очка, 3.5 підбирання, 2.0 блок-шота, 1.5 перехоплення (РЕ 20.5)

Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи, 1 матч) - 20 очок, 12 підбирань, 4 блок-шота (РЕ 27).

Вперше титул MVP тижня отримав форвард Черкаських Мавп Іван Ткаченко, який провів свій найкращий матч у кар’єрі. У домашньому поєдинку проти Миколаєва 23-річний баскетболіст за 37 хвилин на майданчику набрав 31 очко (4/5 двоочкових, 6/9 триочкових, 5/7 штрафних), зробив 6 підбирань, 4 блок-шота та 3 передачі, повторивши другий кращий рейтинг ефективності в сезоні - 38 балів.

Нагадаємо, Миколаїв підсилився ексгравцем Хіміка.

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