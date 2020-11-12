Збірна України перемогла Фінляндію у відборі на Євробаскет-2021

Українки здобули другу перемогу у відборі

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру кваліфікації до Євробаскету-2021 серед жіночих команд збірна України переграла Фінляндію.

Першу чверть матчу краще провели гості. Але до перерви матчу українки забезпечили собі перевагу 11 очок. У другій половині зустрічі українським баскетболістам вдалося втримати здобуту перевагу.

Найрезультативнішою баскетболісткою матчу стала капітан нашої команди Аліна Ягупова. На останніх секундах вона встигла оформити трипл-дабл - 22 очка, 12 підбирань, 10 передач.

14 листопада збірна України зіграє з Бельгією.

Євробаскет-2021

Кваліфікація, жінки

Група G

3 тур, 12 листопада

Україна - Фінляндія 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10)

Нагадаємо, у США помер восьмиразовий чемпіон НБА.