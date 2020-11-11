У США помер восьмиразовий чемпіон НБА

Помер легендарний баскетболіст

У США на 87-му році життя помер восьмиразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Том Хейнсон.

Про це повідомляє Boston Globe.

Причини смерті легендарного баскетболіста поки не розголошуються.

Том Хейнсон був восьмиразовим чемпіоном НБА в складі Бостон Селтікс, за який виступав з 1956 по 1965 роки. Він вигравав титули в 1957 році та з 1959 по 1965 роки. Також Хейнсон працював головним тренером у Бостоні з 1969 по 1978 рік і привів команду до двох чемпіонських титулів - в 1974 і 1976 роках.

Том Хейнсон - один з чотирьох членів Залу слави баскетболу, які потрапили туди одночасно у якості гравця та тренера.