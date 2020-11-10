Чотири матчі Суперліги перенесено у зв’язку з підготовкою збірної України

Перенесено чотири матчі 7-го туру Суперліги

Джерело - ФБУ.

Матчі Суперліги Миколаїв - Дніпро, Будівельник - Прометей, Черкаські Мавпи - Харківські Соколи та Хімік - Київ-Баскет перенесені на пізніший термін.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Це сталося у зв’язку з відрядженням 22 листопада національної чоловічої збірної команди України з баскетболу до Словенії в рамках підготовки та проведення ігор кваліфікації чемпіонату Європи-2022, а також протиепідемічними вимогами Словенії та ФІБА, згідно з якими всі члени делегації збірної мають бути протестовані методом ПЛР за 48 годин (20.11.2020р., 12-00) та ізольовані до вильоту, чотири матчі 7-го туру Суперліги буде перенесено.

Нагадаємо, національна збірна України зіграє 28 листопада проти збірної Словенії, а 30 листопада протистоятиме команді Австрії в рамках другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2022.

Раніше, Хімік дотиснув Черкаські Мавпи.