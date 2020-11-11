НБА затвердила дату початку нового сезону

Джерело - suspilne.media.
Національна баскетбольна Асоціація офіційно підтвердила, що новий сезон стартує 22 грудня.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Також НБА затвердила важливі дати перед початком нового сезону та визначилася з датою драфту НБА, відкриттям ринку вільних агентів та стартом тренувальних таборів.
Ключові дати перед стартом нового сезону НБА:
18 листопада - драфт НБА;
20 листопада - початок переговорів на ринку вільних агентів;
22 листопада - відкриття ринку вільних агентів;
1 грудня - старт тренувальних таборів команд.
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