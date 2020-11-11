НБА затвердила дату початку нового сезону

Сезон стартує 22 грудня

Національна баскетбольна Асоціація офіційно підтвердила, що новий сезон стартує 22 грудня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Також НБА затвердила важливі дати перед початком нового сезону та визначилася з датою драфту НБА, відкриттям ринку вільних агентів та стартом тренувальних таборів.

Ключові дати перед стартом нового сезону НБА:

18 листопада - драфт НБА;

20 листопада - початок переговорів на ринку вільних агентів;

22 листопада - відкриття ринку вільних агентів;

1 грудня - старт тренувальних таборів команд.

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