Х'юстону порадили підписати контракт з українцем

Портал Space City Scoop склав список вільних агентів

Джерело - Чемпіон.

Для Х'юстона український центровий Олексій Лень, який в міжсезоння стає вільним агентом, може стати підсиленням.

Про це повідомляє Space City Scoop.

Х'юстон потребує центрового після обміну Клінта Капели в Атланту. Лень в перерахунку на 36 хвилин в минулому сезоні видавав солідну персональну статистику - 16,3 очка і 11,9 підбирання.

Для Олексія Леня перехід в команду Джеймса Гардена і Рассела Вестбрука - шанс вперше в кар'єрі зіграти в плей-офф. З Фініксом, Атлантою і Сакраменто центровий збірної України в пост-сезон не пробивався.

Нагадаємо, визначилась можлива дата старту нового сезону НБА.