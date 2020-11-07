Хімік дотиснув Черкаські Мавпи, Одеса обіграла Миколаїв. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Хімік – Черкаські Мавпи 64:61 (18:15, 18:16, 9:18, 19:12)
Хімік: Марченко 16 очок + 5 підбирань + 1 передач, Вашингтон 4 очок + 8 підбирань + 2 передач, Нельсон 13 очок + 9 підбирань +2 передач, Ковляр 5 очок + 1 підбирань + 4 передач, Салліван 21 очок + 11 підбирань
Черкаські Мавпи: Хаджифейзович 7 очок + 5 підбирань + 1 передач, Кобець 18 очок + 3 підбирань + 1 передач, Конєв 15 очок + 6 підбирань + 4 передач, Скапінцев 11 очок + 7 підбирань, Сергеєв 4 очок + 2 підбирань
Одеса - Миколаїв 96:84 (26:19, 26:29, 22:23 22:13)
Одеса: Артамонов (19 + 6 передач), Кондраков (7), Новіков (19), Давидюк (4 + 5 підбирань), Браун (8 + 5 підбирань) - старт; Заєць, Найко (6), Блейлок (13), Прокопенко (4 + 5 передач + 3 перехоплення), Носков (15 + 6 підбирань).
Миколаїв: Боном (9 + 5 підбирань + 6 передач), Едж (23), Конате (2 + 4 підбирання + 4 передачі), Едріен (16 + 4 підбирання), Кушніров (15) - старт; Дубоненко (7), Заплотинський, Адедіран (12).
Раніше, Дніпро знищив Прометей у Суперлізі.