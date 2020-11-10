 Визначилась можлива дату старту нового сезону НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Стало відомо, коли Володимира Кличка включать до Міжнародного залу боксерської слави
Сьогодні 14:10 885
Збірна України успішно приземлилася в Польщі, в аеропорту команду зустріли фанати Шевченка
Сьогодні 16:27 576
Збірна України із 25 гравцями вирушила у Польщу
Сьогодні 11:55 2018 2
Гравець Вулвергемптона готовий грати за збірну України
Сьогодні 11:48 2091
Романчук знову оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем
Сьогодні 10:34 1564
Монзуль відсудить матч Ліги націй
Сьогодні 10:13 2341
Корнієнко: Сидорчук вчинив по-людськи — приніс мені вибачення
Сьогодні 08:15 2720
Польща - Україна: де дивитися онлайн товариський матч
Вчора 22:09 1438
Шевченко оновив заявку збірної України
Вчора 21:26 2315
Ястремська поступилася в першому колі турніру в Лінці
Вчора 21:08 548
Блоги
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:54 444
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
Вчора 23:21 580
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда Valeriy Ruchka
Вчора 20:46 514
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом Valeriy Ruchka
Вчора 17:13 2913
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу Valeriy Ruchka
Вчора 16:10 407
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:27 Футбол Збірна України успішно приземлилася в Польщі, в аеропорту команду зустріли фанати Шевченка 576
16:26 Баскетбол Даллас запропонує Лейкерс вигідний обмін 99
16:11 Футбол Метревелі: Луческу залишається нарікати на COVID 313
15:59 Футбол Волинь вирвала перемогу в Оболоні, Агробізнес знищив Кремінь. Результати 12 туру Першої ліги 204
15:44 Футбол ПСЖ хоче зберегти Ді Марію, Неймара та Мбаппе 337
15:30 Футзал Збірна України знову обіграла Угорщину у товариському матчі 680
15:16 Футбол Журналіст спростував зміну тренера у Русі 418
14:59 Футбол Чорноморець розгромив Кристал, Гірник-Спорт розібрався з Авангардом. Результати 12 туру Першої ліги 422
14:54 Блог Усик зустрівся з футболістами збірної України 446
14:48 Футбол Ярмоленко став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче 1138
14:32 Футбол Колишній агент Грізманна звинуватив Мессі у поганій адаптації француза 725
14:15 Футбол Карпати переїхали в Будинок Карпат 1068
14:10 Бокс Стало відомо, коли Володимира Кличка включать до Міжнародного залу боксерської слави 885
13:59 Футбол Срна отримав тренерську ліцензію категорії Pro 810
13:45 Баскетбол Визначилась можлива дату старту нового сезону НБА 822
13:30 Беттінг Промокод Фан Спорт - fan_16 835
13:25 Формула 1 Формула-1 виключила Гран-прі В'єтнаму із календаря через корупцію 1097
13:07 Футбол Дикий назвав умови створення УПЛ-ТБ 1140
12:46 Футбол Левандовський пропустить матч зі збірною України 1312
12:31 Футбол Фердінанд спростував переговори Манчестер Юнайтед з Почеттіно 1035
12:17 Футбол Матч ФК Львів – Минай знову перенесли 1260
11:55 Футбол Збірна України із 25 гравцями вирушила у Польщу 2018 2
11:48 Футбол Гравець Вулвергемптона готовий грати за збірну України 2091
11:34 Бокс WBC хоче назвати нову вагову категорію Бріджер 1607
11:16 Біатлон У трьох біатлоністів збірної України виявили коронавірус 1580

Визначилась можлива дату старту нового сезону НБА

Сьогодні 13:45 822 0
НБА може стартувати у грудні
Визначилась можлива дату старту нового сезону НБА
#НБА

Джерело - ukrinform.ua.

Регулярний сезон північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) може стартувати до кінця 2020 року.

Про це повідомляється на сайті організації.

Представники клубів в профспілці гравців проголосували за те, щоб почати сезон 22 грудня.

При цьому зацікавленим сторонам ще належить обговорити додаткові деталі. Планується, що кожна команда проведе по 72 матчі. Початок тренувальних зборів попередньо намічено на 1 грудня.

Нагадаємо, форвард Бостона хоче розірвати контракт на 34 мільйони доларів.

Коментарі ()