Визначилась можлива дату старту нового сезону НБА

НБА може стартувати у грудні

Регулярний сезон північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) може стартувати до кінця 2020 року.

Про це повідомляється на сайті організації.

Представники клубів в профспілці гравців проголосували за те, щоб почати сезон 22 грудня.

При цьому зацікавленим сторонам ще належить обговорити додаткові деталі. Планується, що кожна команда проведе по 72 матчі. Початок тренувальних зборів попередньо намічено на 1 грудня.

Нагадаємо, форвард Бостона хоче розірвати контракт на 34 мільйони доларів.