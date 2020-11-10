Даллас запропонує Лейкерс вигідний обмін

У НБА може відбутися обмін гравцями

Джерело - Чемпіон.

Команда НБА Даллас Маверікс може обміняти Тіма Хардуея-молодшого на Денні Гріна в Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомляє CBS.

Даллас захотів залучити Гріна, коли він минулого разу став вільним агентом, але в підсумку зазнав невдачі. Лейкерс же потрібен третій бомбардир. Показники кидків Гріна в минулому сезоні знизилися, але він залишається хорошим снайпером і грає важливу роль в захисті. При цьому їх контракти закінчуються в наступному сезоні.

Нагадаємо, визначилась можлива дата старту нового сезону НБА.