Форвард Бостона хоче розірвати контракт на 34 мільйони доларів

Джерело - Чемпіон.

Легкий форвард Бостона Гордон Хейворд збирається відмовитися від контракту на сезон-2020/2021.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Нагадаємо, Хейворд заробить $ 34,1 млн, якщо активує опцію продовження. У разі виходу на ринок вільних агентів форвард навряд чи може розраховувати на отримання порівнянної зарплати в іншому клубі ліги. У плей-оф Бостон дійшов до фінальної серії Східної конференції, де програв Маямі з рахунком 2-4.

Хейворд до переходу в Бостон захищав кольори Юти. У минулому регулярному чемпіонаті Гордон взяв участь в 52 зустрічах, набираючи в них 17,5 очка і збираючи 6,7 підбору.

Нагадаємо, колишня зірка НБА помер у в'язниці.