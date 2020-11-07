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Форвард Бостона хоче розірвати контракт на 34 мільйони доларів

Сьогодні 13:51 184 0
Форвард Бостона хоче розірвати контракт на 34 мільйони доларів
#Бостон, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Легкий форвард Бостона Гордон Хейворд збирається відмовитися від контракту на сезон-2020/2021.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Нагадаємо, Хейворд заробить $ 34,1 млн, якщо активує опцію продовження. У разі виходу на ринок вільних агентів форвард навряд чи може розраховувати на отримання порівнянної зарплати в іншому клубі ліги. У плей-оф Бостон дійшов до фінальної серії Східної конференції, де програв Маямі з рахунком 2-4.

Хейворд до переходу в Бостон захищав кольори Юти. У минулому регулярному чемпіонаті Гордон взяв участь в 52 зустрічах, набираючи в них 17,5 очка і збираючи 6,7 підбору.

Нагадаємо, колишня зірка НБА помер у в'язниці.

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