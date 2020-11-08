Київ-Баскет переграв Тернопіль у Суперлізі

Київ-Баскет здобув важку перемогу

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув дев’яту перемогу поспіль, перемігши Тернопіль у Суперлізі.

Матч завершився з рахунком 97:90 на користь киян.

Найрезультативнішим у матчі став гравець Київ-Баскета Олександр Мішула. Він провів 26 хвилин на паркеті, набрав 22 очки, зробив 3 підбирання та 3 передачі. РЕ 27.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

08 листопада

Тернопіль – Київ-Баскет 90:97 (19:21, 14:26, 32:25, 25:25)

Тернопіль: Боуі 28 очок + 4 підбирань + 4 передач, Югба 16 очок + 12 підбирань + 5 передач, Агафонов 16 очок + 6 підбирань + 3 передач, Кольченко 8 очок + 3 підбирань, Подковиров 8 очок, Тіщенко 5 очок + 1 підбирань, Сандул 6 очок + 6 підбирань + 1 передач

Київ-Баскет: Янг 16 очок + 5 підбирань + 2 передач, Коренюк 14 очок + 7 підбирань + 1 передач, Мішула 22 очок + 3 підбирань + 3 передач, Близнюк 13 очок + 5 підбирань + 2 передач, Джейкобсон 6 очок + 2 підбирань + 2 передач, Павлов 13 очок + 6 підбирань + 1 передач

Раніше, Хімік дотиснув Черкаські Мавпи.