 Дніпро обіграло Запоріжжя у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дніпро обіграло Запоріжжя у Суперлізі

Сьогодні 16:31 104 0
Запоріжжя втретє програло у поточному сезоні Суперліги
Дніпро обіграло Запоріжжя у Суперлізі
#Дніпро, #Запоріжжя, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Дніпро переміг вдома Запоріжжя в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.

Гра завершилась з рахунком 82:63 на користь дніпрян.

Найрезультативнішим у матчі гравець гостей став Віталій Мальчевський – 17 очок, 8 підбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
08 листопада

Дніпро – Запоріжжя 82:63 (15:22, 24:11, 20:6, 23:24)

Дніпро: Тимофеєнко 11о + 5пд, Санон 11, Шундель 11, Бобров 9о + 7пд, Кравцов 8о + 9пд, Террелл 8, Глєбов 6, Коломойський 6, Дугат 5о + 8пр, Корнієнко 4о + 9пд, Закурдаєв 3.

Запоріжжя: Мальчевський 17о + 8пд, Кеффі 14о + 7пд + 11пр, Сизов 14, Грицак 7о + 8пд, Титов 7о + 7пд, Тихонов 4, Рагімов, Соколенко.

Раніше, Хімік дотиснув Черкаські Мавпи.

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