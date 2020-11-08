Дніпро обіграло Запоріжжя у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро переміг вдома Запоріжжя в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.
Гра завершилась з рахунком 82:63 на користь дніпрян.
Найрезультативнішим у матчі гравець гостей став Віталій Мальчевський – 17 очок, 8 підбирань.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
08 листопада
Дніпро – Запоріжжя 82:63 (15:22, 24:11, 20:6, 23:24)
Дніпро: Тимофеєнко 11о + 5пд, Санон 11, Шундель 11, Бобров 9о + 7пд, Кравцов 8о + 9пд, Террелл 8, Глєбов 6, Коломойський 6, Дугат 5о + 8пр, Корнієнко 4о + 9пд, Закурдаєв 3.
Запоріжжя: Мальчевський 17о + 8пд, Кеффі 14о + 7пд + 11пр, Сизов 14, Грицак 7о + 8пд, Титов 7о + 7пд, Тихонов 4, Рагімов, Соколенко.
Раніше, Хімік дотиснув Черкаські Мавпи.